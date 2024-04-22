Шпехт Климентий
Место рождения
Дата рождения23.11.1909
Дата смерти05.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909
Отец: Specht Heinrich
Мать: Rolsing Anna Maria
Рождение ребёнка
26.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Нина
Есиль, Есильский район, Акмолинская область
Бракосочетание
11.02.1964
Жена: Бондаренко Нина
Смерть
05.08.1979
Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область