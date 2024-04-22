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Шпехт Климентий

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.11.1909

Дата смерти

05.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909

Отец: Specht Heinrich

Мать: Rolsing Anna Maria

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Нина

Есиль, Есильский район, Акмолинская область
Бракосочетание
11.02.1964

Жена: Бондаренко Нина

Смерть
05.08.1979
Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область
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