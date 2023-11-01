Вильданов Радик Мавлетханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданов Радик Мавлетханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1962

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1962

Отец: Вильданов Мавлетхан Тимербулатович

Мать: Вильданова Нина Демьяновна

Рождение ребёнка
27.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Ильмира Зайтуновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Ильмира Зайтуновна

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