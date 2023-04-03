Воронова (Мамаев) Александра Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Воронов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Воронов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенёва Нина Николаевна
Отец ребёнка: Воронов Николай Петрович