Воронова (Мамаев) Александра Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Мамаев) Александра Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Арсений Федорович

Мать: Мамаева Елизавета Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Воронов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Воронов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенёва Нина Николаевна

Отец ребёнка: Воронов Николай Петрович

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