Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фома Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно