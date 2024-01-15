Опарина Федосья Леонтьева́ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина Федосья Леонтьева́

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин (Чинаров) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Опарин (Чинаров) Андрей Васильев

Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Опарин (Чинаров) Алексей Васильев

Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Опарин (Седов) Герасим Васильев

Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Опарин (Чинаров) Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов

Смерть
Неизвестно

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