Опарина Федосья Леонтьева́
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Опарин (Чинаров) Андрей Васильев
Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Опарин (Чинаров) Алексей Васильев
Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Опарин (Седов) Герасим Васильев
Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Опарин (Чинаров) Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Опарин (Чинаров) Василий Степанов
Смерть
Неизвестно