Брызгалов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 21.09.1803
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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