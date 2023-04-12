Перебейнос (Машталап) Ярина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Перебейнос Яков
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Владимир
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Василий
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Николай
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перебейнос Захар
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Смерть
Неизвестно