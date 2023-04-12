Перебейнос (Машталап) Ярина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перебейнос (Машталап) Ярина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Перебейнос Яков

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Владимир

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Василий

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Николай

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перебейнос Захар

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Смерть
Неизвестно
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