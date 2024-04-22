(Дмитрашко) Матрена Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910
Бракосочетание
Между 1933 и 1935
Рождение ребёнка
21.06.1936
Дочь: Налётова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гусак Иван Тимофеевич
Кальчино, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кононова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Гусак Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Гусак Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно