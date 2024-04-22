(Дмитрашко) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дмитрашко) Матрена Федоровна

Место рождения

Терновка, Кіровоградська область

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: Дмитрашко Федор Иванович

Мать: Дмитрашко Екатерина Макаровна

Терновка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Между 1933 и 1935

Муж: Гусак Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.06.1936

Дочь: Налётова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гусак Иван Тимофеевич

Кальчино, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кононова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Гусак Иван Тимофеевич

Соломбала, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1939

Сын: Гусак Василий Иванович

Отец ребёнка: Гусак Иван Тимофеевич

Соломбала, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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