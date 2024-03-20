(Кулакова) Ларисса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти26.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
20.01.1829
с. Вишневое
Рождение ребёнка
21.11.1829
Дочь: Пустынникова Екатерина Алифанова
Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев
с. Вишневое
Рождение ребёнка
02.08.1833
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
26.09.1848
Дочь: Устиния Алифанова
Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев
с. Вишневое
Рождение ребёнка
20.06.1855
Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
26.04.1893
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Причина смерти: понос