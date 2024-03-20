(Кулакова) Ларисса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулакова) Ларисса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

26.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1829

Муж: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

с. Вишневое
Рождение ребёнка
21.11.1829

Дочь: Пустынникова Екатерина Алифанова

Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

с. Вишневое
Рождение ребёнка
02.08.1833

Сын: Кулаков Матфей Аифалов

Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Алифанова

Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

Рождение ребёнка
26.09.1848

Дочь: Устиния Алифанова

Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

с. Вишневое
Рождение ребёнка
20.06.1855

Сын: Кулаков Павел Аифалов

Отец ребёнка: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
26.04.1893
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Причина смерти: понос
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