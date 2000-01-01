Илюшин Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Илья Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1987

Отец: Илюшин Василий

Мать: Илюшина Ирина

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