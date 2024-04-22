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Modig (Анфилатова) Ludmila (Людмила) Владимировна
Modig (Анфилатова) Ludmila (Людмила) Владимировна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
26.07.1962
Пол
Женский
Отец
Анфилатов Владимир Семенович
1935 г.р.
Мать
Анфилатова (Вишневская) Эльвира Александровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1962
Отец:
Анфилатов Владимир Семенович
Мать:
Анфилатова Эльвира Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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