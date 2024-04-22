Modig (Анфилатова) Ludmila (Людмила) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Modig (Анфилатова) Ludmila (Людмила) Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1962

Отец: Анфилатов Владимир Семенович

Мать: Анфилатова Эльвира Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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