Кринина (Смородинова) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Григорьенва
Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кринин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тавостина Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кринин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
Умерла осенью 1940 года, похоронена около села Александровское, около города. Наверное, около Рыбинска все-таки. Потому что они все жили в Рыбинске уже в пожилом возрасте, и жизнь крутилась вокруг Рыб... Показать все