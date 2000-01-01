Кринина (Смородинова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКринина (Смородинова) Мария Антоновна

Кринина (Смородинова) Мария Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Григорьенва

Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кринин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тавостина Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кринин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кринин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кринин Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кринин Григорий Васильевич

Смерть
1940
Умерла осенью 1940 года, похоронена около села Александровское, около города. Наверное, около Рыбинска все-таки. Потому что они все жили в Рыбинске уже в пожилом возрасте, и жизнь крутилась вокруг Рыб... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close