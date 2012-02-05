Малышева Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Наталья Владимировна

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Место рождения

Крым

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

05.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1949
Польша
Место жительства
С 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949
Потсдам
Место жительства
Неизвестно
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.02.2012
Москва, город федерального значения Москва
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