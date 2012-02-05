Малышева Наталья Владимировна
Место рожденияКрым
Дата рождения12.12.1921
Дата смерти05.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Крым
Место жительства
С 1925
Место жительства
С 1945 по 1949
Польша
Место жительства
С 1949
Место жительства
С 1949
Потсдам
Место жительства
Неизвестно
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.2012