Архип Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Михайла Васильев

Мать: Пелагея Кирилова

Смерть
1794
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