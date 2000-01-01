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Архип Михайлов
Архип Михайлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
1794
Пол
Мужской
Отец
Михайла Васильев
1729 г.р.
Мать
Пелагея Кирилова
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Михайла Васильев
Мать:
Пелагея Кирилова
Смерть
1794
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