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Порохова Евпраксия Васильевна

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Место рождения

Сычево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Сычево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Порохов Александр Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 344 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1865 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 23 об.
Рождение ребёнка
17.11.1866 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Порохов Александр Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 358 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1866 год: Богословская Лаптевская).
Рождение ребёнка
25.08.1876 ст.

Сын: Порохов Павел Александрович

Отец ребёнка: Порохов Александр Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Сын: Порохов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Порохов Александр Владимирович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 313 об.
Смерть
После 1917
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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