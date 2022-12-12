Порохова Евпраксия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 344 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1865 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 23 об.
Рождение ребёнка
17.11.1866 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Порохов Александр Владимирович
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 358 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1866 год: Богословская Лаптевская).
Рождение ребёнка
25.08.1876 ст.
Сын: Порохов Павел Александрович
Отец ребёнка: Порохов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Сын: Порохов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Порохов Александр Владимирович
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 313 об.
Смерть
После 1917