Таначёва (Таначёва) Дарья Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёва (Таначёва) Дарья Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1685 и 1686

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1715

Сын: Таначёв Исидор Феоктистович

Отец ребёнка: Таначёв Феоктист Дмитриевич

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1716
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