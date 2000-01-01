Таначёва (Таначёва) Дарья Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1685 и 1686
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1715
Сын: Таначёв Исидор Феоктистович
Отец ребёнка: Таначёв Феоктист Дмитриевич
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1716