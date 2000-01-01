Тончук Антонина Кононова 17.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тончук Антонина Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1933

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тончук Владимир Корнеевич

Рождение ребёнка
28.11.1957

Сын: Тончук Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.11.1958

Дочь: Гуменюк Нионила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.09.1962

Дочь: Логина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.09.1965

Дочь: Гордиенко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Тончук Владимир Корнеевич

Смерть
01.01.2000

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