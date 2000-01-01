Тончук Антонина Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1933
Дата смерти01.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1957
Сын: Тончук Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1958
Дочь: Гуменюк Нионила Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.09.1962
Дочь: Логина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.1965
Дочь: Гордиенко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Тончук Владимир Корнеевич
Смерть
01.01.2000