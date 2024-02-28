Терехов Денис Арефеев
Место рожденияс.Адашево Веневский уезд Тульской губернии
Дата рождения1738
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Арефий Степанов Терехов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Настасья Денисова
Мать ребёнка: Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Федор Денисов
Мать ребёнка: Дарья Максимова
Бракосочетание
После 1770
Жена: Пелагея Гаврилова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Стефанида Денисова
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яков Денисов Терехов
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Смерть
1805