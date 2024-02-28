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Терехов Денис Арефеев

Место рождения

с.Адашево Веневский уезд Тульской губернии

Дата рождения

1738

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Арефий Степанов Терехов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Настасья Денисова

Мать ребёнка: Дарья Максимова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Федор Денисов

Мать ребёнка: Дарья Максимова

Бракосочетание
После 1770

Жена: Пелагея Гаврилова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Стефанида Денисова

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Яков Денисов Терехов

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Смерть
1805

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