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Портман Марина Юрьевна
Портман Марина Юрьевна
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Место рождения
Нижняя Тура
Дата рождения
17.12.1983
Пол
Женский
Отец
Портман Юрий Николаевич
1955 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1983
Отец:
Портман Юрий Николаевич
Мать: не указана
Нижняя Тура
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