Портман Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портман Марина Юрьевна

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Место рождения

Нижняя Тура

Дата рождения

17.12.1983

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1983

Отец: Портман Юрий Николаевич

Мать: не указана

Нижняя Тура
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