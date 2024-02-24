Зенкина Неонилла Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина Неонилла Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.03.1811

Дочь: Горбачева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Ложкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович

Рождение ребёнка
07.05.1819

Сын: Горбачев Иван Семенович

Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Зенкина Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Зенкина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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