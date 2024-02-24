Зенкина Неонилла Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 30.03.1811
Дочь: Горбачева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
07.05.1819
Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Зенкина Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Зенкина Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Зенкин Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно