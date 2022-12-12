Асеева (Петкович) Елена Савельевна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти05.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Пяткович Савелий Ананьевич
Мать: Петкович Домна
Рождение ребёнка
11.10.1938
Сын: Асеев Владимир Ильич
Отец ребёнка: Асеев Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асеев Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозкина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.11.1990
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край