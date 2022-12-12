Асеева (Петкович) Елена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева (Петкович) Елена Савельевна

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Место рождения

Владимирская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1919

Дата смерти

05.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Пяткович Савелий Ананьевич

Мать: Петкович Домна

Владимирская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.10.1938

Сын: Асеев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Асеев Илья Сергеевич

Владимирская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозкина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.11.1990
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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