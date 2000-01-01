Паначев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаначев Сергей Алексеевич

Паначев Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1961

Отец: не указан

Мать: Паначева Людмила Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close