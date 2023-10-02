Баженов Василий Афанасиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Афанасий
Баженов Василий Афанасиевич предполагаемый отец сына Василия Данные взяты от рождения дочери Екатерины https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337347
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Баженова Екатерина Яковлевна
!ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ родители Баженов Василий Афанасиевич Баженова Екатерина Яковлевна данные взяты по рождении предполагаемой сестры Екатерины Васильевны https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337347... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1869 ст.
Дочь: Баженова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Баженова Екатерина Яковлевна
Рождение https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337347
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно