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Баженов Василий Афанасиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Афанасий

Мать: не указана

Баженов Василий Афанасиевич предполагаемый отец сына Василия Данные взяты от рождения дочери Екатерины https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337347
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Баженов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Баженова Екатерина Яковлевна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
!ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ родители Баженов Василий Афанасиевич Баженова Екатерина Яковлевна данные взяты по рождении предполагаемой сестры Екатерины Васильевны https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337347... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1869 ст.

Дочь: Баженова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Баженова Екатерина Яковлевна

Крылово, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337347
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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