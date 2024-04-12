Марьина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Марьин Иван Харлампиев
Рождение ребёнка
18.08.1899
Дочь: Ефремова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
26.11.1915
Сын: Ефремов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
21.04.1918 ст.
Сын: Ефремов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
12.08.1921
Дочь: Ефремова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров
Смерть
Неизвестно