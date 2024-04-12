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Марьина Екатерина Ивановна

Место рождения

Крутешная, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Марьин Иван Харлампиев

Мать: не указана

Крутешная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1899

Дочь: Ефремова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1915

Сын: Ефремов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1918 ст.

Сын: Ефремов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1921

Дочь: Ефремова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Никифоров

Смерть
Неизвестно
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