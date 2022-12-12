Разгонюк (Пеньковская) Анна Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955
Отец: Пеньковский Зиновий
Мать: Пеньковская София
Рождение ребёнка
24.02.1982
Сын: Разгонюк Сергей Александрович
Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич
Долгий Мост, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разгонюк Андрей Александрович
Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разгонюк Александр Александрович
Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разгонюк Светлана Александровна
Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разгонюк Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно