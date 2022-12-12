Разгонюк (Пеньковская) Анна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разгонюк (Пеньковская) Анна Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955

Отец: Пеньковский Зиновий

Мать: Пеньковская София

Рождение ребёнка
24.02.1982

Сын: Разгонюк Сергей Александрович

Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич

Долгий Мост, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разгонюк Андрей Александрович

Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разгонюк Александр Александрович

Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разгонюк Светлана Александровна

Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разгонюк Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Разгонюк Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разгонюк Александр Анатольевич

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