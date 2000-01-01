Шульгина (Крапивина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Крапивина) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1945 по 1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Смерть
С 1945 по 1946
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