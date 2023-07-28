Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Карп Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокофий Яковлевич
Смерть
Неизвестно