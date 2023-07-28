Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Яковлевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Карп Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокофий Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокофий Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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