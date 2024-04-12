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Конев Александр Корнилович

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: Конев Корнилий Яковлевич

Мать: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1946

Жена: Конева (гаврилова) Васса Филипповна

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Конев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Конева (гаврилова) Васса Филипповна

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Конев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Конева (гаврилова) Васса Филипповна

Пресновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1984
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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