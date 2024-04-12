Конев Александр Корнилович
Место рождения
Дата рождения14.03.1915
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Конев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Конева (гаврилова) Васса Филипповна
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Конев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Конева (гаврилова) Васса Филипповна
Смерть
1984
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область