Усова (Радченко) Христина Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова (Радченко) Христина Арефьева

Усова (Радченко) Христина Арефьева

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Радченко Арефий

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
22.01.1917

Муж: Усов Иван Николаев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Счет браков. 10,. Таинство совершал священник Константин Гурьев с притчем Диакон Алексий Панчук Невеста. Куйтунской волости дочь поселенца,православная, первым браком Поручители по жениху: Крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Усов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Николаев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.