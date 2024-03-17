Усова (Радченко) Христина Арефьева
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Радченко Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1917
Муж: Усов Иван Николаев
Счет браков. 10,. Таинство совершал священник Константин Гурьев с притчем Диакон Алексий Панчук Невеста. Куйтунской волости дочь поселенца,православная, первым браком Поручители по жениху: Крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Сын: Усов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Николаев
Смерть
Неизвестно