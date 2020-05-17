Кондратюк Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1927
Дата смерти17.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратюк Тамара Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2020