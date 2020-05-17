Кондратюк Георгий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратюк Георгий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1927

Дата смерти

17.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратюк Тамара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратюк Тамара Константиновна

Смерть
17.05.2020
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