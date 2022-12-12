Инякина Настасья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Настасья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Инякин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Павел Егорович

Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Егор Трофимович

Смерть
Неизвестно
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