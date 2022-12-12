Инякина Настасья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Павел Егорович
Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Инякин Егор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно