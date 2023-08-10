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Пенкина Жанна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990

Отец: Садырин Владимир Анатольевич

Мать: Садырина Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козьминых Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Козьминых Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьминых Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пенкин Михаил Олегович

Отец ребёнка: Пенкин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пенкин Максим Олегович

Отец ребёнка: Пенкин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкин Олег

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