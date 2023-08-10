Пенкина Жанна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козьминых Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Козьминых Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьминых Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пенкин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пенкин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенкин Олег