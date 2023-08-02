Тулатов Касполат (Коста) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Касполат (Коста)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Тулатов Хаджи-Омар

Мать: Тулатова Дудуна Измаиловна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Каба Урусбиевна

Рождение ребёнка
12.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Каба Урусбиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Каба Урусбиевна

Смерть
1989
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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