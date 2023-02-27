Рогозин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Рогозин Алексей Борисович

Мать: (Рогозина) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Меланья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Гавриил

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Рогозина) Фёкла

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Рогозина) Анастасия

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Рогозин Трофим

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рогозина) Марфа

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья

Смерть
Неизвестно

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