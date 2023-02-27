Рогозин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Рогозин Алексей Борисович
Мать: (Рогозина) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Меланья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Гавриил
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Рогозина) Фёкла
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Рогозина) Анастасия
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Рогозин Трофим
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Марфа
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Мать ребёнка: (Рогозина) Меланья
Смерть
Неизвестно