Курюмов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курюмов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1972

Отец: Курюмов Александр Юрьевич

Мать: Курюмова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1994

Дочь: Яковлева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2014

Дочь: Курюмова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Викторова Татьяна Витальевна

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