Курюмов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1972
Отец: Курюмов Александр Юрьевич
Мать: Курюмова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1994
Дочь: Яковлева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2014
Дочь: Курюмова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Викторова Татьяна Витальевна