Сопов Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2000
Дочь: Сопова Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Сопова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сопова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.2013
Дочь: Сопова Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Сопова Любовь Ивановна