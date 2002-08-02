Сопов Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопов Виталий Николаевич

Сопов Виталий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2000

Дочь: Сопова Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Сопова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сопова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.2013

Дочь: Сопова Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Сопова Любовь Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close