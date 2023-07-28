Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
25.01.1839

Муж: Васильченко Федор Минаевич

Рождение ребёнка
12.12.1841

Дочь: Васильченко (Васильченко) Лукия Федоровна

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Васильченко Петр Федорович

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1847

Сын: Васильченко Иоаким Федорович

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1850

Дочь: Васильченко (Васильченко) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1852

Сын: Васильченко Иван Федорович

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1855

Сын: Васильченко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1858

Сын: Васильченко Григорий Федорович

Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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