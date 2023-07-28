Васильченко (Дормидехина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1839
Рождение ребёнка
12.12.1841
Дочь: Васильченко (Васильченко) Лукия Федоровна
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Рождение ребёнка
20.12.1844
Сын: Васильченко Петр Федорович
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Рождение ребёнка
08.09.1847
Сын: Васильченко Иоаким Федорович
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Рождение ребёнка
30.08.1850
Дочь: Васильченко (Васильченко) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Рождение ребёнка
29.05.1852
Сын: Васильченко Иван Федорович
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Рождение ребёнка
20.05.1855
Сын: Васильченко Алексей Федорович
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Рождение ребёнка
22.09.1858
Сын: Васильченко Григорий Федорович
Отец ребёнка: Васильченко Федор Минаевич
Смерть
Неизвестно