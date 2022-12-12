Нилова (Александрова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения17.07.1894
Дата смерти26.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1894
крестный Алексей Стефанов, крестная Агриппина Ильина
Бракосочетание
08.06.1918
Рождение ребёнка
08.05.1920
Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович
Рождение ребёнка
22.08.1921
Дочь: Шайкина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Васильева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович
Смерть
26.10.1970
76 лет