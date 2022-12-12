Нилова (Александрова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНилова (Александрова) Мария Александровна

Нилова (Александрова) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

17.07.1894

Дата смерти

26.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1894

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестный Алексей Стефанов, крестная Агриппина Ильина
Бракосочетание
08.06.1918

Муж: Нилов Василий Нилович

Рождение ребёнка
08.05.1920

Сын: Нилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.08.1921

Дочь: Шайкина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Васильева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Нилов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Нилов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Нилов Василий Нилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
26.10.1970
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
76 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close