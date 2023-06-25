Бадалян (Иванова) Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадалян (Иванова) Марина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1970

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970

Отец: Иванов Валерий Иванович

Мать: Иванова Нина Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадалян Сергей Николаевич

Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край

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