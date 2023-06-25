Бадалян (Иванова) Марина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970
Отец: Иванов Валерий Иванович
Мать: Иванова Нина Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадалян Сергей Николаевич
Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край