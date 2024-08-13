Загорский Тимофей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Загорский Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Загорский Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия
Рождение ребёнка
1832
Сын: Загорский Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Загорский Стефан Тимофеевич
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия
Смерть
1849