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Загорский Тимофей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Загорский Стефан Логгинович

Мать: Загорская (Филимонова) Анисья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Попадьина (Загорская) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Загорский Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Загорский Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия

Рождение ребёнка
1832

Сын: Загорский Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия

Рождение ребёнка
1834

Сын: Загорский Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Евдокия

Смерть
1849

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