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Дубровин Михаил Арсентьевич

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Место рождения

Малиновка, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Малиновка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Место рождения : д.Пеганы Малиновский с/с Даровской р-н Кировская область
Бракосочетание
После 1930

Жена: Шмакова Ульяна Емельяновна

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дубровина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Шмакова Ульяна Емельяновна

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.05.1940

Сын: Дубровин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шмакова Ульяна Емельяновна

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.04.1942
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