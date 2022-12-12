Дубровин Михаил Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения : д.Пеганы Малиновский с/с Даровской р-н Кировская область
Бракосочетание
После 1930
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дубровина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Шмакова Ульяна Емельяновна
Рождение ребёнка
05.05.1940
Сын: Дубровин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Шмакова Ульяна Емельяновна
Смерть
?.04.1942