Ряховский Иван Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Иван

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1823, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская Федора1792 г.р.
Отец
Ряховский Степан1792 г.р.
Дети
Ряховский Григорий Иванович1845 г.р.
Ряховский Филип1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Ряховский Степан

Мать: Ряховская Федора

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ряховский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ряховский Филип

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Ряховская) Дарья

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Ряховская) Наталья

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ряховский Филип

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ряховский Николай

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: (Ряховская) Федора

Мать ребёнка: Ряховская Елисавета

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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