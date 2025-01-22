Ряховский Иван
мужской, родился Около 1823, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская Федора1792 г.р.
ОтецРяховский Степан1792 г.р.
Дети
Ряховский Григорий Иванович1845 г.р.
Ряховский Филип1847 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Ряховский Степан
Мать: Ряховская Федора
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ряховский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ряховский Филип
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Ряховская) Дарья
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Ряховская) Наталья
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Ряховский Филип
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Ряховский Николай
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: (Ряховская) Федора
Мать ребёнка: Ряховская Елисавета
Смерть
Неизвестно