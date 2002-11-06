Алешина (Петрова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1924
Дата смерти06.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1946
Отец ребёнка: Алешин Петр Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1949
Дочь: Коннова (Алешина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Алешин Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.06.1952
Отец ребёнка: Алешин Петр Павлович
Смерть
06.11.2002
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)