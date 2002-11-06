Алешина (Петрова) Александра Николаевна 25.06.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешина (Петрова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1924

Дата смерти

06.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1946

Сын: Алешин Николай Петрович

Отец ребёнка: Алешин Петр Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1949

Дочь: Коннова (Алешина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Алешин Петр Павлович

Рождение ребёнка
25.06.1952

Сын: Алешин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Алешин Петр Павлович

Смерть
06.11.2002
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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