Шипицына Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Прасковья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шипицын Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шипицын Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Андреевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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