Львовский Шломо Ицикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1935
Дочь: Львовская Циля Шломовна
Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Львовская Роза Шломовна
Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна
Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
1941
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Львовская Анна Шломовна
Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна