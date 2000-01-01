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Львовский Шломо Ицикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1935

Дочь: Львовская Циля Шломовна

Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Львовский Изя Шломович

Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Львовская Роза Шломовна

Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна

Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
1941
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Львовская Анна Шломовна

Мать ребёнка: Бухман Сара Айзиковна

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