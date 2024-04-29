Дёмина (Недосек) Нина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Házastárs: Beata Magdalena Emilie* Magdalena Emilie von Güldenstubbe (von Poll)
Бракосочетание
06.10.1960
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёмин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дёмин Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно