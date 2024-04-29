Дёмина (Недосек) Нина Карповна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дёмина (Недосек) Нина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Недосек Карп Владимирович

Мать: Недосек Анастасия Сергеевна

Házastárs: Beata Magdalena Emilie* Magdalena Emilie von Güldenstubbe (von Poll)
Бракосочетание
06.10.1960

Муж: Дёмин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёмин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёмин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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