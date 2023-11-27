Коноплёва (Чучелина) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чучелин Алексей
Мать: Чучелина Тамара
Рождение ребёнка
03.10.2004
Отец ребёнка: Коноплёв Евгений Александрович
Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплёв Артур Евгеньевич
Отец ребёнка: Коноплёв Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно