Исаков Дмитрий Наумович
Место рожденияРоссия, Пермская губ., Ирбитский уезд, Антоновская вол., с. Неустроево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаков Наум
Мать: не указана
Россия, Пермская губ., Ирбитский уезд, Антоновская вол., с. Неустроево
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: Тимофеева Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Ивакова Александра Сергеевна
Россия, Свердловская область, Ирбитский район, с. Неустроево
Смерть
Неизвестно