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Исаков Дмитрий Наумович

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Место рождения

Россия, Пермская губ., Ирбитский уезд, Антоновская вол., с. Неустроево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Наум

Мать: не указана

Россия, Пермская губ., Ирбитский уезд, Антоновская вол., с. Неустроево
Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: Тимофеева Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Ивакова Александра Сергеевна

Россия, Свердловская область, Ирбитский район, с. Неустроево
Смерть
Неизвестно
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