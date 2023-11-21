Косолапова Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Виталий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Виталий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Виталий

Смерть
2022
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское кладбище
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