Косолапова Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косолапов Виталий
Рождение ребёнка
19.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косолапов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косолапов Виталий
Смерть
2022
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское кладбище