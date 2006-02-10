Мельник Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1944

Дата смерти

19.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1944

Отец: Мельник Дмитрий Васильевич

Мать: Кокрякова Нина

Рождение ребёнка
27.05.1968

Сын: Мельник Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Мельник Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельник Валентина Яковлевна

Смерть
19.11.1992
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