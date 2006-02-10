Мельник Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1944
Дата смерти19.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1944
Отец: Мельник Дмитрий Васильевич
Мать: Кокрякова Нина
Рождение ребёнка
27.05.1968
Сын: Мельник Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Мельник Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельник Валентина Яковлевна
Смерть
19.11.1992